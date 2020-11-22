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Genç baba talihsiz kazada can verdi

Çorum Merkez Yoğunpelit Köyü’nden Ali Pancarcı’nın oğlu Onur Pancarcı (30), Çorum-Ankara yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Güncel 22.11.2020, 01:26
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Genç baba talihsiz kazada can verdi

Evli ve 2 çocuk babası Onur Pancarcı, otomobili ile seyir halinde iken Kırıkkale yakınlarında şarampole devrildi. Olayda hayatını kaybeden Onur Pancarcı’nın cenazesi dün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda düzenlenen törenin ardından Yoğunpelit Köyünde toprağa verildi.

Alirıza Pancarcı’nın kardeşi, Selin Pancarcı’nın eşi olan Onur Pancarcı’nın bir çocuğunun ise henüz dünyaya yeni geldiği öğrenildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

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