Genç baba kalp krizinden vefat etti
Çorum'un Mecitözü ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ancak Çorum’da ikamet eden 31 yaşındaki Murat Bakıncak, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Güncel 05.05.2022, 18:51
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Merhum İzzet Bakıncak’ın oğlu, 1 çocuk babası Murat Bakıncak’ın genç yaşta hayata veda etmesi, derin üzüntüyle karşılandı.
Merhumun cenazesi ise Mecitözü Merkez Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.
ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Bülent USLU)
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