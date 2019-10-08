Genç avukatlardan hukuk bürosu

Avukat Erkan Kabakçı, Emre Çıtak ve Ahmet Yağbasan tarafından kurulan AEA Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık bürosu düzenlenen törenle açıldı.

Avukatları mutlu günlerinde meslektaşları yalnız bırakmadı. Avukat Erkan Kabakçı, Emre Çıtak ve Ahmet Yağbasan tarafından kurulan AEA Avukat ve Hukuk Danışmanlık bürosu, Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar 6. Sokak Aziz Enver Apartman’ı 3/16 adresinde dua ve kurdela kesimiyle hizmetlerine başladı. Açılışa Çorum Baro Başkan Yardımcısı Neslihan Boyabatlı, çok sayıda avukat ve iş insanı katıldı.

(Yusuf ÇINAR)