Genç avukat Mahir Fırat Duraklıoğlu defnedildi 

Sungurlulu hemşehrimiz Avukat Atilla Kaan Duraklıoğlu ve Eczacı Saliha Duraklıoğlu'nun oğulları, Ziraat Bankası'ndan emekli Kemal Duraklıoğlu'nun torunu, Diş Doktoru Deniz Duraklıoğlu'nun yeğeni Avukat Mahir Fırat Duraklıoğlu bir süredir kanser tedavisi gördüğü Ankara'da 25 yaşında hayatını kaybetti.

Genç avukatın cenazesi dün Sungurlu’ya getirildi. Mahir Fırat Duraklıoğlu’nun cenazesi Sungurlu Ulu Camii’de düzenlenen cenaze namazının ardından Sarıtepe mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye ailesi ile birlikte CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, eski CHP Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu da katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

