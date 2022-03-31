Genç astsubaya hüzünlü uğurlama

Yaklaşık 5 ay önce evlenerek dünyaevine giren 28 yaşındaki Harun Baykal'ın genç yaşta vefatı, ailesi ve sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.

Çorum Merkez Abdalata Köyü'nden İlhan Baykal'ın oğlu, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli’nin akrabası olan Harun Baykal’ın cenazesi, öğle namazına müteakip Ulucami’de kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.



Cenaze törenine babası İlhan Baykal, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Alper Zahir, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Müftüsü Muharrem Biçer, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda yurttaş katıldı.

(Ömür SOYTEMİZ)

