Genç anne kansere yenik düştü 

Çorum Merkez Acıpınar Köyü nüfusuna kayıtlı Gülten Kaya (40), yakalandığı kanser hastalığı sonucu hayata veda etti.

2 çocuk annesi Gülten Kaya, yaklaşık iki yıldır kanser tedavisi görüyordu. Genç anne, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu.

Gülten Kaya'nın cenazesi bugün saat 13.00'de hastane morgundan alınarak Acıpınar Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)