“Gelişmeleri evden çekirdek çitleyerek izleyenler, 15 Temmuz ruhunu anlayamaz”

Basın açıklaması öncesinde sala ve Kur’an-ı Kerim Tilaveti okunurken, açıklamaya Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve STK üyeleri de katıldı.

Basın açıklamasını yapan Memur-Sen Çorum İl Başkanı Ali Yıldız, 15 Temmuz gecesi gelişmeleri evlerinden çekirdek çitleyerek takip edenlerin ve darbe girişiminin sonucunda pozisyon almayı hesaplayanların 15 temmuz ruhunu anlayamayacaklarını belirtirken, “Nitekim Türkiye’yi büyük bir kaosa ve iç savaşa sürüklemeyi hedefleyen bu hain planda 8 binden fazla askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç ve 3 askeri gemi millete karşı kullanılmıştır.

Milletin inanç değerlerini istismar ederek, şeytani bir planla devlet içinde örgütlenen FETÖ, önüne konulan planı harfiyen yerine getirmiş, sonuç vermeyince askeri bir darbe seçeneğine başvurmuştur.

Darbe girişiminde direnen 251 kahraman askerimiz şehit, 2 bin 193 kardeşimiz de gazi oldu. Evlerinde oturup çekirdek çitleyerek gelişmeleri televizyondan izleyen ve darbe girişiminin sonucuna göre pozisyon almayı hesaplayanlar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ne olduğunu anlayamazlar” dedi.

Memur-Sen’in 1 milyon üyesinin sokaklara çıkarak direndiğini söyleyen Yıldız, “darbe başarılı olsaydı, Türkiye bir sömürü ve yağma ülkesine dönüşecekti. Muhacirlerin, mazlumların ve mağdurların sığınağı olan tek yurt da ortadan kalkacaktı. O gece Memur-Sen olarak 1 milyon üyeöizle sokaklara çıkarak o muazzam direniş destanının önemli bir parçası olduk. O gece tek bir bedene dönüşüp; direnişe, özgürlüğe ve şehadete koştuk.

15 Temmuz Darbe Girişimi’nde 251 şehit ve 2 binden fazla gaziye rağmen ‘kontrollü darbe’ diyen bir zihniyetin bu ülkede varlığını sürdürüyor olması Türkiye için büyük bir talihsizliktir” ifadelerine yer verdi. (Esra ESEN)