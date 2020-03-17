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Gelir Vergisi’nde beyanname verme - ödeme süresi uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart 2020 tarihinde dolacak yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzattı.

Gelir Vergisi’nde beyanname verme - ödeme süresi uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart 2020 tarihinde dolacak yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzattı.

17 Mart 2020 Salı 20:07
Gelir Vergisi’nde beyanname verme - ödeme süresi uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile ilgili yaptığı duyuruda 31 Mart 2020’ye kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatıldığı aktarıldı.

2019 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin 1-31 Mart tarihlerinde verilmesi gerekiyordu. Geçen yıla ilişkin kazançlara yönelik verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisinin ise mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenmesi öngörülüyordu.

(AA)

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