Gelir Müdürlüğü ve SGK’ya ziyaret

Oda Başkanı Ali Can Doğan, Oda Sekreteri Bekdaş Karabacak, Sayman Ceyhan Baran ve Yönetim Kurulu Üyesi Türkay Yücel’den oluşan heyet, 1-7 Mart Muhasebe Haftası etkinlikleri çerçevesinde Gelir Müdürü Selami Erkoç ve SGK İl Müdürü Duran Cesur’u ziyaret etti.

(Haber Merkezi)

