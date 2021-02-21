Gelir kaybı ve kira desteği başvuruları devam ediyor

Ticari işletmeleri Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla 22 Aralık 2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 3 ay süreyle ödenmek üzere aylık 1.000 TL gelir kaybı desteği verilmesi ve büyükşehir olan illerde aylık 750 TL, diğer illerde ise aylık 500 TL tutarında kira desteğinde bulunulduğunu hatırlatan Recep Gür, bahse konu desteklerden;

14.12.2020 tarihinden önce vergi mükellefiyetini tesis ettirenler,

Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkârlar,

Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler,

Faal olan ve işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre defter tutanlardan “esas faaliyet konusu” Bakanlık tarafından desteklenen NACE kodları arasında yer alan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirler,

Kira desteği için işyeri kira olanların faydalanabildiğini söyledi.

Söz konusu desteklerden faydalanmak üzere yukarıda açıklanan kapsamda yer alan ticaret erbabının başvurularının kabul edilmekte olup kapsamın dışında kalanların ise destekten yararlanamadığını vurgulayan ÇESOB Başkanı Gür, “Bu çerçevede yapılan başvurular incelenmiş olup, Çorum’da kira desteğine 750 kişi müracaatta bulunmuştur. Hak kazandığı halde kira başvurusu ve gelir kaybı desteğine müracaat etmemiş 1.714 kişi bulunmaktadır. Ayrıca sistemin yeni kurulmuş olması ve sistem kaynaklı bazı sorunların yaşanmasından dolayı 750 bekleyen müracaat bulunmaktadır. Sistemdeki sorunun giderilmesine müteakip başvuruların değerlendirilmesine devam edilecektir” dedi.