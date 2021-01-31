“Gelir adil ve dengeli şekilde bölüşülmeli”

Gelir adaletinin sosyo-ekonomik düzenin ahlaki temeli olduğunu söyleyen Rumi Bekiroğlu, bir şehrin ekonomik adaletsizliğine örnek verilmesi istense bunu en iyi yansıtan kentin Çorum olduğunu vurguladı.

Rumi Üyesi Bekiroğlu, “Çorum ekonomisi bir bakış” başlığı ile yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi; “Maalesef TÜİK verilerine göre şehrimde 2020 yılında 2 milyar 647 milyon 194 bin dolar ithalat, 909 milyon 374 bin dolar ihracat yapılarak ithalat-ihracat uçurumu oluşmuştur. Türkiye’de 19. il olmuşuz. Peki bu halkımıza yansımış mı? 5 bin 800 dolar olan Gayrisafi Milli Hasıla verilerine göre kişi başı gelirimiz 5 bin 562 dolara düşerek Türkiye’de 56. il olmuşuz. Bu gelir adaletindeki dengesizlik şehrimde esnafın, işçinin, çiftçinin daha fazla ezilmesine mağduriyetine yol açmaktadır.

Bu konu şehrin idarecileri tarafından ivedilikle gündeme alınmalıdır. Bir şehir ithalat -ihracat dengesinde bu kadar uçuruma rağmen Türkiye de sıralamada 19. İl ve GSMH göre 56. il olmasında iktisadi manada ters orantı vardır. Ekonomi alanında verimliliği ve etkinliği arttıracak, gelir dağılımında adaleti sağlayarak sürdürülebilir kalkınma, başlıca hedefimiz olmalıdır. Yoksullukla mücadele, insanoğluna yakışır bir hayatın sağlanması, toplumsal barışın sağlanması, sosyal devlet ilkesinin bir gereğidir. Aksi halde gelirin adil ve dengeli bir biçimde bölüşülmemesi adalete ve toplumsal barışa atılmış bir dinamit olacaktır.”

(Haber Merkezi)