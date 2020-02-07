“Gelin yüzyılın ihanetine hep birlikte karşı duralım”

ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı metne göre; gerçekte egemen olmayan, etrafı bütünüyle İsrail tarafından kuşatılan, ordusuz ve Kudüs’ü tamamen İsrail’e terk etmiş olan bir Filistin Devletinin kurulmasının öngörüldüğünü kaydeden Cıdık, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Üstelik bu devletin kurulması, dört yıllık müzakere süreci sonunda Filistinlilerin ‘kendilerinden istenen şartları yerine getirmeleri hâlinde’ mümkün olabilecektir. Yani, Filistinliler şayet müzakere sürecinde, İsrail’in dayattığı tüm şartlara teslim olmaz ise burada sözü edilen (uyduruk) devletin bile kurulmasına izin verilmeyecektir.

Ayrıca, başta Mescid-i Aksa olmak üzere, Kudüs’teki Müslümanlara ait ibadethaneler ve kutsal mekânlar İsrail’in egemenliğinde olacak, Filistin Devletinin kendi kara sınırları ve hava sahası üzerinde herhangi bir denetim yetkisi olmayacak, başka devletlerle anlaşma yapma yetkisi olmayacak, sayıları altı milyon civarında olan Filistinli mültecilerin dönüş hakkını reddedecek, Hamas ve İslami Cihad gibi silahlı örgütler de silahlarını bırakmak zorunda kalacaklardır. Ve buna da ‘devlet’ denilecek.

Kurulması öngörülen Filistin Devleti için çeşitli yatırım projelerinde kullanılmak üzere 50 milyar dolarlık bir fon oluşturulacaktır ki, bunun önemli bir kısmı Körfez Bölgesindeki Arap Devletlerince karşılanacaktır. Nitekim bu ülkelerin büyük çoğunluğu da bu meş'um planın malî yükünü üstlenmeyi kabullenmiş görünmektedirler.

O nedenle, İslam dünyasına mensup devletlerin ve uluslararası örgütlerin iş bu noktaya geldikten sonra vehameti görmezlikten gelmesi, sadece kuru bir ‘kınama’ ile geçiştirmesi, Filistin’e ve Kudüs'e yapılmış ihanetler silsilesinin son parçası olacaktır. İslam Dünyasının bugün vakit geçirmeden elini taşın altına koyması ve harekete geçmesi gerekmektedir. Şayet bundan sonra da işler bugüne kadar geldiği gibi devam edecek olursa, muhtemelen, bir zaman sonra ortada konuşulacak bir ‘Filistin Sorunu’ bile olmayacaktır.

Bu hassasiyeti kavrayan Arap Birliği, Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleştirdiği olağanüstü toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak nitelediği sözde barış planını tamamen reddettiğini açıkladı.

Saadet Partisi olarak; 1.400 yıldır İslam Beldesi olan ve Başkenti Doğu Kudüs değil Kudüs'ün tamamı olan, gerçek bağımsız bir Filistin Devlet'i için 9 Şubat 2020 Pazar günü Saat 14.00'de İstanbul Yenikapı Meydanında yapılacak olan "Kudüs Mitingi'ne" tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz.

Gelin yüzyılın bu zorbalığına, zulmüne ve haksız ilhakına parti ve kimliğimiz ne olursa olsun hep birlikte karşı duralım.” (Haber Merkezi)