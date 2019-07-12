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Gelin de, damat da masa tenisi antrenörü olunca…

Çorumlu masa tenisi milli takım antrenörleri Mesut Kuşgöz ile Sedef Karadağ dünya evine girdi.

Gelin de, damat da masa tenisi antrenörü olunca…

Çorumlu masa tenisi milli takım antrenörleri Mesut Kuşgöz ile Sedef Karadağ dünya evine girdi.

12 Temmuz 2019 Cuma 21:39
Gelin de, damat da masa tenisi antrenörü olunca…

Nilüfer ve Şahin Kardağ çiftinin kızları Sedef Karadağ ile Memnuniye ve Mehmet Kuşgöz çiftinin oğulları Mesut Kuşgöz önceki gün düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

Çorum’da masa tenisi denildiği zaman ilk akla gelen isimlerden olan Mesut Kuşgöz ve Sedef Karadağ’ın mutlu gününe aile dostlarının yanı sıra arkadaşları da eşlik etti. Yıldız Park Düğün Salonu’nda gerçekleşen törende sahneye alkışlar eşliğinde çıkan genç çift daha sonra masa tenisi maçı yaptı. Kıyasıya geçen maçın galibi Sedef Karadağ oldu.

Öte yandan Milli Takımlar Masa Tenisi Antrenörleri Sedef & Mesut çiftinin düğününe şampiyonlar da akın etti. Düğüne katılan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili İlhami Kılınçkaya, Masa Tenisi Milli Takım Antrenörü Yusuf Kılınçkaya, Paralimpik Olimpiyat Şampiyonu Abdullah Öztürk, Paralimpik Dünya Şampiyonları Nesim Tuğra ve Süleyman Vural, Paralimpik Dünya ikincisi Nergiz Altıntaş ile diğer sporcular çifte mutluluk diledi.

Müzik eşliğinde devam eden törende genç çift ve davetliler gönüllerince eğlendi. ÇORUM HABER Karadağ ve Kuşgöz ailelerini kutlar, Sedef-Mesut Kuşgöz çiftine bir ömür boyu mutluluklar diler.

(Rıfat KARA)

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