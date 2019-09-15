Gelgör: “İlçeye yapılacak her türlü yatırımı önemsiyoruz”

ATİK Bölge Başkanı ve Kuzey Gücü Onursal Başkanı Fahri Karayan, Kuzey Gücü Yönetim Kurulu Başkanı Emir Serkan Kılıç, Genel Müdür Şahin Yıldız ve Koordinatör Enver Yılmaz, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ü makamında ziyaret etti.

ATİK Bölge Başkanı ve Kuzey Gücü Onursal Başkanı Fahri Karayan, Çorum ve bölgenin gelişmekte olan ilçelerinin başında gelen ve konum itibariyle önemli bir yerde olan Osmancık’ın gelişmesi için yatırım yapmak istediklerini söyledi. Karayan, Kuzey Gücü Şirketler grubunu finanse eden (ATİK) Avrupa Ticaret İş Birliği Konseyi başkanlığının bu bölgede enerji, turizm ve istihdamı artırıcı hizmet sektörüne yönelik yatırımları önemsediklerini ifade etti.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ilçeye yapılacak her türlü yatırım ve istihdama yönelik, bölge ve ilçe halkına gelir getirecek, işsize iş verecek her türlü yatırımı önemsedikleri dile getirdi.

Başkan Gelgör, “İlçemiz, Karadeniz’i diğer illere bağlayan önemli bir karayoluna sahip. Bu yoldan günlük 10 ila 15 bin civarında aracın geçtiğini düşünürsek, ilçemizin konum itibarı ile ne kadar önemli olduğu ve gelişmeye müsait olduğu görülecektir” dedi. (Haber Merkezi)