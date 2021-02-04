Geleneksel ile günceli buluşturan bir konsept

Kadın girişimci Hülya Dağlı ile kodlama ve robotik öğretmeni olan oğlu Okan Dağlı, Türkiye’de bu konsepte sahip ilk ve tek işletmeyi oluşturdular; geleneksellikle yeniliği bir araya getirdiler.

Epsil10’da, “Anne Eli Değdi” sloganıyla, içli köfteden Çorum mantısına, su böreğinden hingale, kuru mantıya kadar geleneksel lezzetler sunuluyor ve pandemi döneminde kapınıza kadar sıcacık ulaştırılıyor.

“Hayallerine Dokun” solganı ile de, 6 yaştan başlayarak çocuklara, gençlere ve yetişkinlere robotik atölyelerinde programlama ve kodlama eğitimleri veriliyor. Küçük yaş grupları, kendi robotlarını yapıp onları kodlarken, ileri yaş grupları bilgisayar oyunları tasarlıyor, bilgisayar programlama ve tasarım eğitimi alarak kendi web sitelerini yapıyorlar.

Teknolojiden uzak durmanın olanaksız hale geldiği günümüzde, teknolojiye hükmedebilmek için yüz yüze ve online atölyeler oluşturduklarını belirten Okan Dağlı, doğum günleri, kadınların günleri ve benzeri özel toplantılar için sundukları mekânın yanında, çocuk oyun alanı ile de hizmet vereceklerini söyledi.

(Haber Merkezi)