Geleneksel el sanatlarından “ahşap oymacılık kursu” açılıyor

Kaybolmaya yüz tutan el sanatlarını yaşatmak, tanıtmak, tahribini ve yok edilmesini önlemek, kültür ve sanat sevgisinin yayılmasını temin etmek, bu sanatları aslına uygun olarak öğretip eğitilmiş elemanlar ve ustalar yetiştirerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da “Geleneksel Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları” kursları düzenlenmesi yönünde programlar yapılıyor.

Bu çerçevede, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde 576 saatlik “Ahşap Oymacısı Kursu” açılacak.

Kursa katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte 14 Mart Pazartesi günü mesai bitimine kadar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği belirtildi.

Kurs ile ilgili yapılan açıklamada, “Kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmemekte, kurs malzemeleri de kurumumuzca temin edilmektedir. Kurs sonunda kursiyerlerin ortaya çıkardıkları ürünlerin sergileneceği bir sergi açılması planlanmaktadır.

Kültür ve sanat bilincinin oluşmasını desteklemek amacıyla bu tür etkinliklerimiz devam edecektir. Geleneksel El Sanatları ve Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarımızın yaşatılabilmesi için halkımızı açılacak kurslarımıza katılmaya davet ediyoruz” denildi. (Haber Merkezi)

