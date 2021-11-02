“Gelen zamlarla orta direk diye bir şey kalmadı”

320 milyar metreküp doğalgaz bulduk müjdesini aldığımız günden bugüne kadar 12 defa doğalgaza, 11 defa da elektriğe zam geldiğini kaydeden Coşgunsu, “1 Kasım 2021 tarihinden itibaren de sanayide kullanılan doğalgaza % 48, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza da % 47 yeni bir zam daha geldi” dedi.

Bu zamların şimdilik vatandaşı teğet geçtiğini belirten Barış Coşgunsu, yaptığı yazılı açıklamasında şöyle konuştu:

"Şimdilik diyorum çünkü sanayi ve elektrik üretimindeki bu doğalgaz artışı, girdi maliyetlerini yükselteceği için birçok üründe fiyatların yukarı doğru artışı kaçınılmaz olacaktır.

Ekim ayında LPG’ye toplam 98 kuruş zam yapıldı ve 48 kuruşluk bir büyük zam daha kapıda. Fahiş ÖTV oranlarından sonra kurdaki önlenemez artış ile birlikte araç sahibi olması hayal olan dar gelirli vatandaşa bu büyük LPG zamları ile birlikte araç kullanımını bile çok gördüler.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte başlayan ekonomimizdeki çöküşün önüne bir türlü geçilemediği gibi gelir adaletsizliğindeki makas giderek açılarak ‘orta direk’ diye nitelendirdiğimiz grubu tamamen ortadan kaldırdı. Zengini daha zengin, fakiri ise daha fakir hale getirdi.

Gelecek Partisi olarak hiçbir siyasi partinin bir parçası yada devamı değiliz. Tek başına iktidar olmak için kurulmuş, cesur, liyakatli, ehliyetli, genç ve dinamik bir partiyiz. Ülkemizin bütün sorunlarını çok iyi biliyor ve daha da önemlisi bu sorunları nasıl çözeceğimizi de çok daha iyi biliyoruz.” (Haber Merkezi)

