“Gelen zamlar vatandaşın yeni yıl sevincini kursağında bıraktı”

2022 yılında siyasetin ve doğal olarak sokağın gündeminin ekonomi olacağını belirten Bulut, “Buradan nereye geleceğim; 2021 yılının Şubat ayında Belediyemiz güzel bir uygulamaya başlattı. CHP grubu olarak biz de bu projeye tam destek verdik. Dar gelirli vatandaşlar Belediye’nin gıda bankasına giderek alışveriş yapıp ihtiyaçlarını buradan temin ediyorlardı.

Bu uygulamaya son verilerek Çorum Belediyesi, Bakkallar ve Bayiler Odası, Vakıfbank işbirliği ile imzalanan protokolle Sosyal Destek Kartı Projesine geçildi. İhtiyaç sahipleri kartlarına yüklenen limitlerle hem istediği ürünü alabilecek her de Çorum’un öz evladı yerel esnafımızdan alışveriş yapabilecekti. Böylece halkımız ve esnafımız açısından çok yerinde ve doğru bir uygulamaya imza atılmış oldu” ifadelerini kullandı.

CHP grubu olarak halkın ve esnafın yararına olan bütün projelerde olduğu gibi bu projenin de sonuna kadar arkasında olduklarını söyleyen Nazik Bulut, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Bu proje kapsamında ihtiyaç sahipleri tespit edilip 4 gruba ayrılıyor. Dar gelirli vatandaş hangi grupta yer alırsa alsın sosyal destek kartına yüklenen rakamlar değişmiyor. Her bir aile için belediyemizin verdiği yardımın miktarı sadece 170 lira. Yani bir elektrik faturası bile etmiyor. Vatandaş enflasyonun altında inim inim inlerken, elektrik harcayamazken, doğalgaz yakıp ısınamazken, kirasını ödeyemezken, çocuğunu okutamazken bırakalım da karnını bari insan gibi doyursun.

Hepiniz market alışverişi yapıyorsunuz mutlaka. Soruyorum hepinize 170 TL’ye ne alabiliyorsunuz? 170 TL ile 2 ürünü aynı sepete koyma şansınız bile yok. Yağ alırsan çay alamıyorsun, un alırsan şeker alamıyorsun.

Durum tespitimiz şudur ki çok iyi niyetle başlatılan bu projenin uygulanabilirliği kalmadı. Çünkü vatandaşlarımız yerel esnafa gidip ne istiyorsa alabilecekti. Sorun da bu zaten. Vatandaş 170 lira ile ürün raflarını izlemekten öteye geçemiyor.

TUIK verilerine göre yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 36 yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 80 olarak gerçekleşti. Aralık 2021 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,6, yurt içi üretici fiyatları yüzde 43,86 arttı. Şartlar böyleyken bu güzelim projeyi güçlendirmek için ne gerekiyorsa bizler de yapmaya hazırız.” (Taner ŞİMŞEK)

