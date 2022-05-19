Gelecek’ten engelli bireylere ziyaret
Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Barış Coşgunsu, engelli vatandaşların temel hak ve özgürlüklerden, mevcut imkan ve fırsatlardan tam ve eşit şekilde yararlanmaları ve topluma etkin bir şekilde katılımlarının sağlanmasının tüm toplumun görev ve sorumluluğunda olduğunu söyledi.
Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, Engelliler Haftası münasebetiyle Çorum’da faaliyet gösteren çeşitli rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti.
Coşgunsu’ya ziyaretlerde Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, Kadın Kolları İl Başkanı Selma Bayrakdar ve bazı parti yöneticileri eşlik etti.
Ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan Barış Coşgunsu, her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini dile getirerek, “Engelli vatandaşlarımıza destek olmak, hizmetlerinde bulunmak her şeyden önce bir gönül işidir.
Dolayısıyla engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, seslerini daha çok duymak ve duyurmak, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmek ve gönül köprüleri tesis etmek adına son derece önem arz etmektedir.
Özellikle son yıllarda spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına ve siyasete kadar hemen her alanda önemli başarılara imza atan engelli vatandaşlarımızın bu azim ve özgüvenleri her türlü takdiri fazlasıyla hak etmektedir. Unutulmamalıdır ki her sağlıklı insan bir engelli adayıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle Engelliler Haftasını kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum” dedi.
(Haber Merkezi)
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