Gelecekteki hayallerini çizdiler

Gelecek Partisi İl Başkanlığında gerçekleştirilen ödül törenine İl Başkanı Barış Coşgunsu, Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, Kadın Kolları Başkanı Selma Bayrakdar, parti yöneticileri ile yarışmaya katılan tüm öğrenciler aileleri ile birlikte katıldı.

Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucu resim yarışmasında birinci olan Eslem Naz Ünlü’ye ödülünü İl Başkanı Barış Coşgunsu, ikinci olan Nesrin Mutlu’ya ödülünü İl Başkan Yardımcısı Halil Kurt, üçüncü olan Birsen Çelik’e ise ödülünü Kadın Politikaları Başkanı Selma Bayrakdar takdim etti.

Ayrıca gelecekteki hayallerini çizen çocukların tümü moral ve motivasyonlarını yükseltmek ve teşvik etmek amacıyla her biri ayrı ayrı ödüllendirildi.

Kadın Politikaları Başkanı Selma Bayrakdar, Kadın Kolları olarak düzenledikleri bu yarışma ile çocukların gelecekle ilgili hayallerini açığa çıkartmak, özgüvenlerini artırmak ve resim ile kendilerini ifade edebilme yetilerinin bir nebze de olsa geliştirilmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Çocukların bu heyecan ve mutluluğunu kendileri ile yaşayan ebeveynlere de teşekkür eden Bayrakdar, resim yarışmasına destek ve katkılarından dolayı İl Başkanı Barış Coşgunsu’ya, Ruzin Bekiroğlu’na, Ekonomi Politikaları Başkanı Mahmut Öztemiz’e, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Kenan Kum’a ve Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin’e ayrı ayrı teşekkür etti.

Geleceğimizin teminatı tüm çocuklara eğitim hayatlarında başarılar dileyen Selma Bayrakdar, gelecekteki hayallerinin gerçek olmasını temenni etti. (Haber Merkezi)

