“Gelecek Turizmde” desteği için son başvuru tarihi bugün

Bölgelerinin doğasını, kültürünü, tarihi yerlerini ve ürün çeşitliliğini turizme kazandırmaya, korumaya ve geleceğe aktarmaya yönelik yenilikçi fikirleri olanlar için destek başvurularının bugün sona ereceği belirtildi.

“Yerele değer” sloganıyla ülkenin dört bir yanındaki yerel değerleri turizme kazandırmak, yerel kalkınmaya katkı sağlamak ve sürdürülebilir yenilikçi fikirleriyle “Gelecek Turizmde”ye katılmak isteyenler başvurularını bugün gün sonuna kadar basvuru@gelecekturizmde.com adresine ve hibe başvuru rehberinde yer alan adrese posta ile gönderebilecek.

Gelecek Turizmde’nin yeni döneminde de üç sürdürülebilir turizm projesine fon, eğitim, planlama, iletişim ve danışmanlık desteği verileceği belirtildi. Bölgelerinin doğasını, kültürünü, tarihi yerlerini ve ürün çeşitliliğini turizme kazandırmak, korumak ve aynı zamanda geleceğe aktarmak için yenilikçi fikirleri olanlar, www.gelecekturizmde.com web sitesinde belirtilen detaylı adımları takip ederek başvurularını kolayca yapabilecek.

(Haber Merkezi)