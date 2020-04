Gelecek Partisi'nin il yönetimi belli oldu

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanlığı'nın Av. Gökhan Külcü Başkanlığı'ndaki İl Yönetim Kurulu ve İl Başkanlık Kurulu belli oldu.

Gelecek Partisi İl Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Gökhan Külcü (Arabulucu/Avukat), Mahmut Öztemiz (sanayici), Musa Arif Erkan (esnaf), Adem Candan (mali müşavir), Faruk Ildırar (esnaf), Latif Akgül (esnaf), Yusuf Marım (emekli), Mustafa Özbolat (müteahhit), Erkan Hasipek (müteahhit), Gökhan Cihanoğlu (ziraat mühendisi), İsmail Barış Coşgunsu (iş insanı), Yusuf Akbay (esnaf), Adem Ölçer (çiftçi), Selma Bayraktar (iş insanı), Melek Karameşe (ev hanımı), İdris Dağlamaz (çiftçi), Serdar Bezgin (işçi), Halil Kurt (danışman), Fuat Tozdemir (esnaf), Çağdaş Can (esnaf), Mehmet Koldaş (işçi), Fatih Bekdamar (sanayici), Ali Hasdemir (doktor), Samet Değirmenci (esnaf), Fatih Softa (esnaf), Tayfun Öztürk (iş insanı), Recep Tayyip Eyyüpoğlu (öğrenci), Kazım Yağlı (iş insanı), Tuğçe Sağlam (ev hanımı).

DİSİPLİN KURULU:

Mustafa Bekiroğlu (iş insanı), Osman Türker (emekli), Hilal Karadayı (ev hanımı), Özen Özkuyumcu (harita mühendisi), Burak Cerit (inşaat mühendisi).

ETİK KURULU:

Mustafa Bezgin (emekli), Harun Can (iş insanı) Osman Tavlı (esnaf), Erol Ak (iş insanı), Arif Duran (esnaf).

İL BAŞKANLIK KURULU:

Siyasi İşler Başkanı Mahmut Öztemiz, Teşkilat Başkanı Halil Kurt, Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, İdari ve Mali İşler Başkanı Adem Candan, İl Sekreteri Çağdaş Can, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı Adem Ölçer, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Gökhan Cihanoğlu, Sosyal Politikalar Başkanı Selma Bayraktar, İletişim Başkanı Faruk Ildırar, İnsan Hakları Başkanı Musa Arif Erkan, Parti İçi Eğitim Başkanı Samet Değirmenci, Dış İlişkiler Başkanı Melek Karameşe, Araştırma Geliştirme ve Bilişim Başkanı Tayfun Öztürk, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Tuğçe Sağlam.

(Haber Merkezi)