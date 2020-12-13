Gelecek Partisi’nin birinci yılı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, partisinin 1. kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Partimizin 1. kuruluş yıldönümü vatanımıza, milletimize ve partimize hayırlı olsun. Bizim iktidarımızda; demokrasi, adalet, güven, huzur, samimiyet, eşitlik, kardeşlik gelecek. Parti devleti değil demokrasi devleti gelecek, tek adam rejimi değil parlamenter sistem geri gelecek” diyerek, ayrım yapmadan 83 milyonu kucaklamaya geldiklerini söyledi.

Türkiye’nin yönetim, ekonomi, dış politika, eğitim, hukuk, sağlık olmak üzere her anlamda büyük problemlerinin bulunduğunu kaydeden Davutoğlu, yönetim anlamında ‘Tam Demokrasi İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i savunduklarını belirterek, “Ülkeyi tek adam rejiminden kurtarıp güçlendirilmiş parlamenter hükümet sistemine dönerek yönetimsel problemleri yok etmeyi hedefliyoruz. Öncelikli amaçlarımızdan bir tanesi de, temel hak ve özgürlüklerin tartışma konusu yapılmadığı, çoğunluğun değil çoğulculuğun esas alındığı bir siyasi iklim inşa etmektir” dedi.

“BİZİM İKTİDARIMIZDA HİÇBİR

VATANDAŞIMIZ YARDIMA

MUHTAÇ OLMAYACAK”

Türkiye’nin ekonomide büyük bir krizin içinde olduğunu anımsatan Davutoğlu, “Bizim iktidarımızda ülke ekonomisi; sürdürülebilir büyüme, tam istihdam, fiyat istikrarı ve finansal istikrar, malî disiplin ve küresel entegrasyon hedeflerine ulaşacak. İnsan onurunu siyasetin merkezine koyan partimiz, hiçbir vatandaşımızı yardıma muhtaç duruma düşürmeyecek. Partimize göre yoksulluğu azaltacak temel çözüm, bireylere kendilerini yoksulluktan kurtaracak imkânları ve donanımı sağlamaktır” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)