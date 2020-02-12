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Gelecek Partisi’nin adayı: “Ahmet Davutoğlu”

Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Ahmet Davutoğlu olduğunu duyurdu.

Gelecek Partisi’nin adayı: “Ahmet Davutoğlu”

Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Ahmet Davutoğlu olduğunu duyurdu.

12 Şubat 2020 Çarşamba 19:50
Gelecek Partisi’nin adayı: “Ahmet Davutoğlu”

Türkiye'de seçimlerin 2023 yılına kalmayacağını belirten Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nedim Yamalı, "Sayın Ahmet Davutoğlu partinizin cumhurbaşkanı adayı olacak mı?" sorusuna “Tabii ki” yanıtını verdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden ayrıldıktan sonra yoluna Gelecek Partisi'yle devam eden Davutoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi. Parti kurulduktan sonra Türkiye gündemiyle ilgili açıklamalarına hız veren Gelecek Partisi yöneticileri, cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında da konuştu.

“SEÇİMLER 2023’E KALMAYACAKTIR”

Çağlar Cilara'nın YouTube kanalına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Nedim Yamalı erken seçim beklediklerini ifade edip “Türkiye'de seçimler 2023'e kalmayacak. Bunu tecrübelerimizden dolayı söylüyoruz. Siyasette büyük bir huzursuzluk var. Şu anda medyada erken seçim, ittifaklar konuşulmaya başlandı. Türkiye'de bir, bir buçuk senede seçim olacaktır” diye konuştu.

ADAYI DAVUTOĞLU

Cilara'nın “Sayın Davutoğlu partinizin cumhurbaşkanı adayı olacak mı?” sorusunu da Yamalı “Tabii ki” diye yanıtladı.

(haberler.com)

Son Güncelleme: 12.02.2020 19:53
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