Gelecek Partisi’nden ziyaret

Gelecek Partisi AR-GE’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, önceki dönem Van Milletvekili Mustafa Bilici, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı, önceki dönem Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Teşkilat Başkan Yardımcıları Alper Kürşat Giray ve Halime Polat, Kurucular Kurulu Üyesi Rumi Bekiroğlu, İl Başkanı Barış Coşkunsu, Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin ve Çorum Teşkilatı’nın diğer yöneticileri, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la sohbet ettiler.

(Volkan SINAYUÇ)