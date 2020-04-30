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Gelecek Partisi’nden kanser derneklerine yardım kolisi

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanlığı ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı.

30 Nisan 2020 Perşembe 20:50
Gelecek Partisi’nden kanser derneklerine yardım kolisi

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanlığı tarafından Ramazan Ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edilmek üzere Çorum Onkoloji Hastalıkları Yardımlaşma Ve Savaşma Derneği (ONKO-SAV) ve Çorum Kanser Hastalıkları Derneği (KANDER)’ne yardım kolisi verildi. Çorum Gelecek Partisi İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan yardım kolileri Çorum Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Levent Batman, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Siyasi İşler Başkanı Mustafa Yiğiter, Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Dal tarafından dağıtıldı. Dağıtımı yapılan yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. (Haber Merkezi)

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