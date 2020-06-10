Gelecek Partisi’nden Hasan Eray Tüfekçi’ye geçmiş olsun ziyareti

Ziyarete İl Başkanı Gökhan Külcü’ye, Merkez İlçe Başkanı Levent Batman ve İl Sekreteri Çağdaş Can eşlik etti.

Gelecek Partisi İl Başkanı Gökhan Külcü, Tüfekçi’nin geçirdiği kazayı üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, “Çok geçmiş olsun. Çorum siyasetine emek vermiş değerli bir insansınız. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eray Tüfekçi misafirlerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)