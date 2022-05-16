Gelecek Partisi’nden Gür’e kutlama ziyareti

Geçtiğimiz hafta yapılan olağan genel kurulda ÇESOB Başkanlığına seçilen Recep Gür’e kutlama ziyaretleri devam ediyor.

Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu beraberinde Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, İl Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Halil Kurt, İl Genel Sekreteri Hülya Kaşıkçı, İl Yönetim Kurulu üyeleri İsmet Köriş ve Mesut Ballı ile birlikte ÇESOB’u ziyaret ederek, Birlik Başkanı Recep Gür’e hayırlı olsun temennisinde bulundular. Gelecek Partisi heyeti ziyarette ayrıca esnaf ve sanatkarların içinde bulunduğu son durum hakkında da Recep Gür ile istişare yaptılar.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Gür ise, misafirlerine siyasi çalışmalarında başarılar diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

