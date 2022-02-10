Gelecek Partisi’nden esnaf odalarına kutlama ziyareti

Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu beraberinde Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, Kadın Politikaları Başkanı Selma Bayrakdar, İl Sekreteri Hülya Kaşıkçı ve parti yöneticileri ile birlikte esnaf odalarını ziyaret ederek, hem yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti hem de esnaf ve sanatkarların sorunlarını yerinde dinleme fırsatı buldu.

Coşgunsu ve beraberindekiler sırasıyla Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Ahmet Şen, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Yorgancılar, Çeyizciler ve Perdeciler Odası Başkanı Erdoğan Çerikçi ile Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli’yi ziyaret ettiler.

Ziyaretlerde konuşan Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, Gelecek Partisi olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonrada tüm sivil toplum kuruluşları ile her zaman işbirliği içerisinde olacaklarını söyledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Oda Başkanları ise, Coşgunsu ve beraberindekilere nazik ziyaretleri için ayrı ayrı teşekkür ettiler.

(Haber Merkezi)

