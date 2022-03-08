Gelecek Partisi’nden çiçekli kutlama

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirdikleri ziyarette gazetemizin kadın emekçileri Selda Fındık, Nurdan Akbaş ve Aliye Öncel’e çiçek hediye eden Derin ve Sarı, Dünya Kadınlar gününü kutlayıp, çalışmalarında başarılar dilediler. (Uğur GÖRKEM)

