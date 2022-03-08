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Gelecek Partisi’nden çiçekli kutlama
Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin ve Merkez İlçe Teşkilat Başkanı Kadir Sarı, gazetemizi ziyaret etti.
Güncel 08.03.2022, 19:19
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirdikleri ziyarette gazetemizin kadın emekçileri Selda Fındık, Nurdan Akbaş ve Aliye Öncel’e çiçek hediye eden Derin ve Sarı, Dünya Kadınlar gününü kutlayıp, çalışmalarında başarılar dilediler. (Uğur GÖRKEM)
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