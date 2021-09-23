Gelecek Partisi’nden ÇESOB’a Ahilik ziyareti

İl Başkanı Coşgunsu beraberinde Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin ve bazı parti yöneticileriyle birlikte ÇESOB’u ziyaret ederek, Birlik Başkanı Recep Gür nezdinde Çorumlu tüm esnaf ve sanatkârların Ahilik Haftasını kutladı.

Ziyarette ayrıca esnaf ve sanatkârların sorunlarını Recep Gür’den dinleme fırsatı bulan Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, sorun ve talepleri partinin yetkili mercilerine ileteceklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, nazik ziyaretlerinden dolayı Gelecek Partisi yöneticilerine teşekkür etti. (Haber Merkezi)

