Gelecek Partisi’nden bayram mesajı

“Sevdiklerimizle birlik, beraberlik içerisinde kutladığımız Ramazan Bayramı’nı bu yılda koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında evlerde kalarak, sevdiklerimizden ayrı kutlayacağız” diyen Külcü, bu durumun hüznünü yaşadığını belirterek, açıklamasında şunları kaydetti:

“Tedbirlere uyarsak kısa zamanda kavuşacağız inşallah. Kalplerimiz birlik ve beraberlik içerisinde attığı sürece mesafelerin hiçbir önemi bulunmamaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nın ülkemize ve tüm İslam âlemine ve özellikle ilk Kıblemiz Mescidi Aksa’ya ve Filistinli kardeşlerimize sağlık, huzur ve barış getirmesi temennisiyle tüm islâm aleminin ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlar, koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu günlerin geride kalmasını, sevdiklerimizle birlikte daha nice bayramlar geçirmemizi temenni ederim.” (Haber Merkezi)