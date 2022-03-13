Gelecek Partisi’nde kadınların kutlaması

Gelecek Partisi Kadın Kolları İl Başkanı Selma Bayrakdar’ın ev sahipliğinde Küçük Ev’de düzenlenen etkinliğe partinin Genel Merkez Etik Kurulu Üyesi hemşehrimiz Av. Rumi Bekiroğlu, İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, İl ve Merkez İlçe yöneticileri, Kadın Kolları üyelerinin yanı sıra CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İYİ Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Özeşer, Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Melahat Yılmaz ve DEVA Partisi Kadın Kolları Başkanı Zehra Benli de katıldı.

Oldukça renkli geçen matinede bir konuşma yapan Gelecek Partisi Kadın Kolları Başkanı Selma Bayrakdar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün önemine değindi.

Tüm misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür eden Bayrakdar, Gelecek Partisi olarak kadın ve erkeğin hayatın her alanında yan yana yol almasının en temel hedefleri olduğunu kaydetti.

(Aliye ÖNCEL)