Gelecek Partisi’nde İsmail Barış Coşgunsu İl Başkanı
Adalet ve Kalkınma Partisi’nden ayrılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi'nin Çorum İl Başkanlığı görevinde değişikliğe gidildiği öğrenildi.
Güncel 26.05.2021, 22:33
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Alınan bilgiye göre Gelecek Partisi’nde mevcut İl Başkanı Gökhan Külcü bu görevinden alındı.
Gelecek Partisi İl Başkanlığı’na ise Gelecek Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi işadamı İsmail Barış Coşgunsu’nun atandığı belirtildi.
(Haber Merkezi)
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