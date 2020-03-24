Gelecek Partisi’nde il yönetimi oluşturuldu

Çalışmaların hız kesmeden ve günün gereklerine ile birey olarak sorumluluklara da riayet ederek hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Külcü, “Zor günlerden geçtiğimiz şu dönemde öncelikle Corona Virüs salgınından dolayı tüm ülkemize birlik ve beraberlik çağrısı yapıyorum. Unutulmamalıdır ki bizim birlik ve beraberliğimiz Corona Virüsten daha büyüktür, biz bir ve beraber oldukça aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Umuyorum ki en kısa zaman içerisinde ülkemizde ve bütün dünyada hayat normale dönecektir. Bu vesile ile bu süreçte bizlerin hayatını kolaylaştırmak için çalışan Sağlık Bakanlığı yetkililerine, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına, Bilim Kurulu üyelerine, güvenlik güçlerine ve bütün alanlarda özveri ile çalışan vatandaşlarımıza ve ailelerine Gelecek Partisi Çorum İl Başkanlığı olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Gelecek Partisi Çorum Kurucu İl Başkanı olarak atandıktan hemen sonra Kurucu Yönetim Kurulları ile ilgili çalışmalarımıza başlayarak yoğun bir tempo ile görüşmeler yaptıklarını belirten Külcü, partide görev almak isteyen yüzlerce kişinin kendilerine ulaşarak görev alma talebinde bulunduğunu, yeni bir parti olmanın ve siyasette yeni isimlere yer vermek gerektiğinin bilinci ile listeyi hazırlarken ince eleyip sık dokuduklarını dile getirdi. Listeyi nitelikli ve milletin derdi ile dertlenebilecek, Çorumun dertleri ile hemhal olacak isimlerden oluşturmaya çalışarak 30 kişilik İl Yönetim Kurulu ve 25 kişilik Merkez İlçe Yönetim Kurulunu oluşturduklarını anlatan Külcü, “Oluşturulan bu kurullarımız ile susmaya değil konuşmaya, şikayet etmeye değil çözüm üretmeye, bağırmaya değil muhabbete, surat asmaya değil tebessüm etmeye geliyoruz. Bizce Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur ve Türkiye’nin geleceği aydınlıktır. Gelecek Türkiye’nin Gelecek Çorum’undur. Yönetim Kurullarında görev alan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Yakın zamanda içerisinde diğer İlçe teşkilatlarımızı da oluşturarak Çorum genelinde teşkilatlanmamızı tamamlayacağız.

Bu vesile ile Türkiye’nin geleceğinden umutlu herkesi partimize davet ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)