Gelecek Partisi’nde büyük kongre pazar günü

AK Parti’den ayrılarak Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulan Gelecek Partisi’nin insan onurunu korumak ve yüceltmeyi siyasetin temeli yaptığını söyleyen Gökhan Külcü, partinin birinci büyük kongresini yaparak aşılmaz denilen bir eşiği daha geride bıraktığını kaydetti.

“Kuramazlar” denilen partilerini Türkiye mozaiğini yansıtan şekilde kurduklarını, gelinen noktada 70 ilin teşkilatının kurulduğunu, 243 ilçe ve 44 il kongresinin tamamlandığını ve her türlü baskılara rağmen büyük kongrelerini de Pazar günü saat 10.00’da Ankara Anfa Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapacaklarını kaydeden Külcü, yolsuzluk, yoksulluk ve yasakları önlemek üzere siyaset sahnesine çıkan iktidar partisinin maalesef geçen sürede bu ilkelerin tamamını unuttuğunu da kaydetti.

“3Y ile mücadele etmek için yola çıkanların bu mücadeleyi unutup, ülkenin başına dördüncü Y’yi de musallat etmiştir. Yalan söyleyerek ekonomik verileri çarpıtarak milleti yalanlarla kandırmaktadırlar” diye Gelecek Partisi İl Başkanı Gökhan Külcü, Anadolu gezilerinde milletimizin yaşadığı ekonomik sorunları açıkça dile getirdiğini, Gelecek Partisi’nin bu zor zamanlarda millet adına her türlü sorunu dile getirmeye devam edeceğini, oluşturulan korku duvarlarını yıkacaklarını, milletin gerçek gündeminin takipçisi olacaklarını, kimsenin ümitsizliği ve karamsarlığa kapılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)