Gelecek Partisi’nde Barış Coşgunsu görevi devraldı

Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, atamanın ardından bir açıklama yaparak “İl Başkanlığı mazbatamızı aldık, Allah utandırmasın. Bu görevi bana layık gören Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'na çok teşekkür ediyorum” görüşüne yer verdi.



“MUHABBETE GELİYORUZ”

Barış Coşkunsu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Gelecek Partisi Çorum Teşkilatları olarak geleceğimiz, ülkemiz ve özelde Çorum’umuz için çalışmalarımızı hız kesmeksizin ve sorumluluklarımıza da riayet ederek sürdürmekteyiz.

Siyasi partilerin kuruluşu, gelişimi ve kurumsallaşmasının doğal süreci içerisinde Kurucu İl Başkanımız Av. Gökhan Külcü’nün almış olduğu karar, Genel Merkezimiz ile yapılan değerlendirmeler ve Genel Merkezimizce alınan karar neticesinde Çorum İl Başkanlığı’na atanmış bulunuyorum.

Kurucu İl Başkanımız Av. Gökhan Külcü, Genel Merkez Teşkilat Başkalığımızda çalışmalarını sürdürecek olup, bu süreçte Sinop İl Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir. Kurucu İl Başkanımıza Genel Merkez Teşkilat Başkanlığındaki yeni görevinde kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.

Gelecek Partisi’nin gönüllü neferleri olan bizler, susmaya değil konuşmaya, şikayet etmeye değil çözüm üretmeye, bağırmaya değil muhabbete, surat asmaya değil tebessüm etmeye her daim devam edeceğiz ve ülkemizi bu kasvetli günlerden kurtarmak adına canla başla hizmet etmeyi bıkmadan ve usanmadan sürdüreceğiz.”



(Haber Merkezi)

