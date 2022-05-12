Gelecek Partisi seçim startını verdi 

Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanlığı tarafından mahalle ve köy temsilcilerinin ataması bir bir gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin’den edindiğimiz bilgilere göre Ulukavak, Akkent, Kale ve Yavruturna Mahallelerine parti temsilcisi atanırken, mahalleler ile Eskice ve Konaklı köylerine de atanan temsilcilere yetki belgeleri takdim edildi.

Partiye yeni katılanlara da rozetleri takılırken, yeni katılımcılara rozetlerini ise Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve Genel Merkez Etik Kurulu üyesi Av. Rumi Bekiroğlu tarafından takıldı.

İl Başkanı Barış Coşgunsu ve parti yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, Gelecek Partisi olarak olası bir erken seçime hazır olduklarını ifade ederek, “Gelecek güzel günler çok yakın. Partimize yeni katılan arkadaşlara hoş geldiniz derken, mahalle ve köy temsilcilerimize de yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

