Gelecek Partisi Merkez İlçe’ye atama yapacak

İl Başkanlığı konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulunarak hem Levent Batman’ın istifasını duyurdu hem de yerine atama yapılacağını açıkladı.

Gelecek Partisi Çorum teşkilatlarının çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi; “Parti olarak çalışmalarımızı ara vermeksizin ve sorumluluklarımıza da riayet ederek hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Siyasi partilerin kuruluşu ve kurumsallaşmasının doğal süreci içerisinde yaşanması muhtemel gelişmeler sebebiyle Merkez İlçe Başkanımız sayın Levent Batman istifasını açıklamıştır. Kendisine bugüne kadar yapmış olduğu kıymetli hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.

Görevini sürdürmekte olan merkez ilçe teşkilatımız için yapılacak istişareler neticesinde ve en kısa zamanda Merkez İlçe Başkanımızın ataması gerçekleştirilecektir. Gelecek Partisinin gönüllü neferleri olan bizler susmaya değil konuşmaya, şikayet etmeye değil çözüm üretmeye, bağırmaya değil muhabbete, surat asmaya değil tebessüm etmeye her daim devam edeceğiz ve ülkemizi bu kasvetli günlerden kurtarmak adına canla başla hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Gelecek Türkiye’nin Gelecek Çorum’undur”

(Haber Merkezi)