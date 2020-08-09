Gelecek Partisi Merkez ilçede ilk kongre

Divan başkanlığına Mahmut Öztemiz, divan üyeliklerine ise Adem Candan ve Fatih Softa’nın seçildiği Gelecek Partisi Çorum Merkez İlçe 1. Olağan Kongresi, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve faaliyet raporunun okunarak yönetimin ibrası ile devam etti. Merkez İlçe Başkanı Levent Batman’ın selamlama konuşması ile başlayan programda İl Başkanı Gökhan Külcü ve Gelecek Partisi kurucular Kurulu Üyesi Rumi Bekiroğlu’de birer konuşma yaptı. Bekiroğlu konuşması sırasında Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün’ü de telefonla bağlayarak video konferans halinde kongre ile ilgili düşüncelerini alırken yapılan konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Levent Batman’ın yeniden aday olarak seçildiği Merkez İlçe Yönetimi şu isimlerden oluştu:

“Mustafa Yiğiter, Mustafa Akdağ, Hüseyin Erarslan, Buket Cingöz, Şükrü Erdal, Mesut Ballı, Kadir Saraç, Burak Karaca, Mustafa Duzcu, Önder Güleç, Ertuğrul Gelgör, Mustafa Başıbüyük, Necdet Marım, Emrah Martı, Sait Barandak, Fatih Kabakçı, Hülya Kaşıkçı, Ahmet Oğuz Uygur, Muhammed Taha Derin, Mesut Köse, Halit Şahin, Alper Emin Köken, Selami Kara, Ayşe Şahin”

Seçimin ardından konuşan Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Levent Batman, yapılan oylama sonucunda delegelerin tamamının desteğini alarak yeniden başkan seçildiğini, bu vesileyle tüm tüm partililere teşekkür ettiğini kaydetti. Geleceğe doğru yolculuğun hep birlikte güçlenerek devam edeceğini vurgulayan Batman, “Bu güne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yapılan her doğru icraatın yanında ve destekçisi olacağız. Yanlış işleri de eleştirecek ve karşısında duracağız. Mevla’m mahcup etmesin inşallah” dedi.

(Erkan BAYATLI)