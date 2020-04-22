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Gelecek Partisi Merkez İlçe yönetimi belli oldu

Gelecek Partisi Çorum’da teşkilatlanma çalışmalarını sürdürürken, Merkez İlçe yönetimi de belli oldu.

22 Nisan 2020 Çarşamba 19:59
Gelecek Partisi Merkez İlçe yönetimi belli oldu

Geçtiğimiz haftalarda Aşiyan Cafe ortaklarından Levent Batman’ın Gelecek Partisi’nin kurucu Merkez İlçe Başkanı yapılmasından sonra Batman da yönetim listesini hazırlayarak yeni yönetimini oluşturmuş oldu.

Gelecek Partisi Merkez Çorum Merkez İlçe Başkanı Batman dün Yönetim ve Yürütme Kurulu üyelerini kamuoyuna açıkladı. Buna göre Batman başkanlığındaki Gelecek Partisi Merkez İlçe Yönetim Kurulu Mustafa Yiğiter, Mustafa Akdağ, Alper Emin Köken, Ahmet Okutan, Hüseyin Ölçer, Emre Ersoy, Erhan Hasgül, Esat Şirin, Doğan Aydoğdu, Burak Karaca, Berna Babuccu, Mustafa Pek, Mesut Ballı, Hakan Dal, Emre Sırımcı, Oğuz Uygur, Emine Şahin, Şükrü Erdal, Muzaffer Kara, Osman Sert, Önder Güleç, Remzi Kavlak, İrfan Tunç, Hüseyin Eraslan’dan oluşturuldu.

(Volkan SINAYUÇ)

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