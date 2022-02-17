Gelecek Partisi kampa giriyor
Gelecek Partisi’nin aylık il başkanları toplantısı, bu kez tüm kurulların da katılımıyla genişletilmiş olarak “çalışma kampı” şeklinde gerçekleştirilecek ve bugün başlayacak kamp 20 Şubat Pazar günü sona erecek.
Güncel 17.02.2022, 19:25
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Geçtiğimiz gün kayınpederi vefat eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu’nun programını bozmayarak Antalya- Serik Sensitive Premium Otel’de yapılacak toplantıya katılacağı ve yarın toplantının açış konuşmasını yapacağı öğrenildi.
Parti il başkanlarıyla ve yetkili organlarıyla fikir alışverişinde bulunulacak olan toplantıda, 6 parti liderinin buluştuğu yuvarlak masa ve ‘’Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’’ konusunda sürdürülen görüşmelerin öne çıkması bekleniyor. Davutoğlu’nun çalışma kampı vesilesiyle parti karar organlarını gelişmeler hakkında bilgilendireceği ve olası bir ittifak yaklaşımı hususunda görüşlerini alacağı tahmin ediliyor.
(Haber Merkezi)
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