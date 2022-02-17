Gelecek Partisi kampa giriyor 

Geçtiğimiz gün kayınpederi vefat eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu’nun programını bozmayarak Antalya- Serik Sensitive Premium Otel’de yapılacak toplantıya katılacağı ve yarın toplantının açış konuşmasını yapacağı öğrenildi.

Parti il başkanlarıyla ve yetkili organlarıyla fikir alışverişinde bulunulacak olan toplantıda, 6 parti liderinin buluştuğu yuvarlak masa ve ‘’Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’’ konusunda sürdürülen görüşmelerin öne çıkması bekleniyor. Davutoğlu’nun çalışma kampı vesilesiyle parti karar organlarını gelişmeler hakkında bilgilendireceği ve olası bir ittifak yaklaşımı hususunda görüşlerini alacağı tahmin ediliyor.

(Haber Merkezi)

