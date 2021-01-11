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Gelecek Partisi Kadınlar Kolu Gazeteciler Günü’nü kutladı

Gelecek Partisi Kadınlar Kolu Çorum İl Başkanı Selma Bayrakdar, Başkan Yardımcısı Melek Çolak ve Sekreter Fatma Şanal, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın şahsında tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladılar.

Güncel 11.01.2021, 23:57
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Gelecek Partisi Kadınlar Kolu Gazeteciler Günü’nü kutladı

Ziyarete, Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökhan Cihanoğlu da katıldı.

Genel Başkanları Ahmet Davutoğlu’nun selamlarını ileten Gelecek Partili kadınlar, ÇORUM HABER’in kadın çalışanlarından Selda Fındık ile Aliye Öncel’i ayrıca çiçek vererek kutladılar.

(Haber Merkezi)

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