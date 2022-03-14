Gelecek Partisi heyeti İsmet Çıtak’ı kutladı

Gelecek Partisi AR-GE’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, önceki dönem Van Milletvekili Mustafa Bilici beraberinde Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı önceki dönem Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Teşkilat Başkan Yardımcıları Alper Kürşat Giray ve Halime Polat, Kurucular Kurulu Üyesi hemşehrimiz Rumi Bekiroğlu dün Çorum’da parti teşkilatları ve üyeleriyle buluştu.

Genel Başkan Yardımcısı Bilici ve beraberindeki heyet öğle yemeğini İkinci Bahar Lokantası’nda yedi. Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşkunsu, Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin ve partinin Çorum Teşkilat yöneticilerinin hazır bulunduğu yemek sonrasında ise heyet Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak’ı görevinden dolayı kutladı.

(Volkan SINAYUÇ)

