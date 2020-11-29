Gelecek Partisi esnafı dinledi

Partililer ilk ziyareti Kahveciler Odası Başkanı Nesimi Özkubat’a yaptıktan sonra ÇESOB Başkanı Recep Gür, Lokantacılar Odası Başkanı Burhan Balcı, Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, ve Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz’ı da ziyaret etti.

Ziyarete; Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Genel Merkez Etik Kurulu Üyesi ve İl Koordinatörü Rumi Bekiroğlu, Merkez İlçe Başkanı Levent Batman, Merkez İlçe Siyasi İşler Başkanı Mustafa Yiğiter, İdari ve Mali İşler Başkanı Necdet Marım ve AR-GE Başkanı Muhammed Taha Derin katıldı.

Yapılan görüşmede kahvecilerin sorunlarını anlatan Nesimi Özkubat; esnafın zor durumda olduğunu ve esnafın borçlarının en az bir yıl ertelenmesi gerektiğini dile getirdi. Özkubat,“Esnaf kredi ile değil hibe projesiyle desteklenmelidir. İşletmelerde çalışan pandemi sürecinde mağdur olan vatandaşlara esnafa sosyal destek sağlanmalıdır” dedi.

Rumi Bekiroğlu ise, yaşanan ekonomik sıkıntıların esnafı derinden etkilediğini belirterek, “Krumlarla kira sözleşmesi olan esnafın kira bedelleri bu dönemde alınmamalı, SGK KDV elektrik su doğalgaz ödemeleri ertelenmeli, esnaf para kazanırsa ödeme yapabilir, dükkanı kapalı esnaftan ödeme alınmamalı hele hele yapılandırma ile borç ödemesi beklenmemeli.

Gelecek Partisi esnafımızın yanındadır. Hemşerilerimizin istek ve önerilerini birebir dinlemek için ziyaretlerimize aralıksız devam edeceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)