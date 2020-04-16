Gelecek Partisi esnaf ve vatandaşa maske dağıttı

Gelecek Partisi İl Başkanı Av. Gökhan Külcü ve Merkez İlçe Başkanı Levent Batman tarafından dağıtılan maskeler, esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Merkez İlçe Başkanı Levent Batman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Koranavirüsle mücadelede bu illetten hep beraber kurtulma amacıyla Gelecek Partisi olarak maskelerinizi dağıtmaya devam ediyoruz. Bu küresel salgının vatandaşlarımızın moralini bozmaması, esnafımızın moralini bozmaması, gelecek kaygısı yaşamaması açısından Gelecek Partisi olarak bütün vatandaşlarımızın, esnaflarımızın, emeklilerimizin ve engellilerimizin yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)