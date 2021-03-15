Gelecek Partililer İstiklal Marşı dağıttı

Gelecek Partisi Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri, 12 Mart 1921’de “İstiklal Marşı”nın TBMM tarafından “milli marş” olarak kabul edilmesinin 100. yıldönümü ve 2021 yılının “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı” ilan edilmesi nedeniyle Çorum’un çarşı ve caddelerinde “İstiklal Marşı” metni dağıttılar.

Gelecek Partisi Kadın Kolları Başkanı Selma Bayraktar, Merkez İlçe Seçim İşleri Başkanı Hülya Kaşıkçı, Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Fışkın ve Gençlik Kolları’ndan Murat Bekiroğlu, gazetemizi ziyaretlerinde Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a İstiklal Marşı armağan ettiler. (Haber Merkezi)

