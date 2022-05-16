Gelecek Partililer, hemşireleri unutmadı
Gelecek Partisi Çorum İl ve Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Hemşireler Günü münasebetiyle hastanelerde çalışan hemşireler ziyaret edilerek, karanfil hediye edildi.
Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, Kadın Kolları İl Başkanı Selma Bayrakdar, Osmancık Kadın Kolları İlçe Başkanı Şehri İnal, İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Melek Karameşe ve İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi Mehtap Güneş’in hazır bulunduğu ziyaretlerde hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü kutlayan parti yöneticileri, hemşirelik mesleğinin kutsallığına değindiler.
Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, hemşirelerin insan onuruna yakışır hayat sürecek maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, ayrıca iş yüklerinin azalması için acilen hemşire atamalarının yapılması gerektiğini söyledi.
Yaşamımızın en kıymetli hazinesinin sağlık olduğunu ifade eden Coşgunsu, “Sağlık hizmetlerinin en önemli unsurlarından biri de şüphesiz ki hemşirelerdir. Sağlık adına bin bir emek ve gayretle görevleri başında olan tüm hemşirelerimizi ve sağlık çalışanlarımızı minnet, kaybettiklerimizi ise saygı ve rahmetle anıyorum.
Ülkemizin her köşesinde ‘önce insan” diyerek, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, gayret ve sevgi ile mesleğini icra eden değerli hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü`nü kutluyorum” dedi.
(Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|70
|3. Konyaspor
|37
|67
|4. Başakşehir
|37
|62
|5. Alanyaspor
|37
|61
|6. Beşiktaş
|37
|58
|7. Antalyaspor
|37
|58
|8. Karagümrük
|37
|57
|9. Adana Demirspor
|37
|52
|10. Sivasspor
|37
|51
|11. Galatasaray
|37
|51
|12. Kasımpaşa
|37
|50
|13. Hatayspor
|37
|50
|14. Kayserispor
|37
|47
|15. Giresunspor
|37
|45
|16. Gaziantep FK
|37
|43
|17. Rizespor
|37
|36
|18. Altay
|37
|34
|19. Göztepe
|37
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|35
|67
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|35
|61
|4. İstanbulspor
|35
|59
|5. Erzurumspor
|35
|58
|6. Eyüpspor
|35
|54
|7. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|8. Tuzlaspor
|35
|49
|9. Samsunspor
|35
|48
|10. Gençlerbirliği
|35
|48
|11. Keçiörengücü
|35
|48
|12. Boluspor
|35
|47
|13. Denizlispor
|35
|46
|14. Altınordu
|35
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|38
|19. Balıkesirspor
|35
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|36
|86
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Tottenham
|37
|68
|5. Arsenal
|37
|66
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|37
|56
|8. Wolverhampton Wanderers
|37
|51
|9. Leicester City
|36
|48
|10. Brighton
|37
|48
|11. Brentford
|37
|46
|12. Newcastle
|37
|46
|13. Crystal Palace
|36
|45
|14. Aston Villa
|36
|44
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|36
|36
|17. Leeds United
|37
|35
|18. Burnley
|36
|34
|19. Watford
|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|85
|2. Barcelona
|37
|73
|3. Atletico Madrid
|37
|68
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Real Betis
|37
|64
|6. Real Sociedad
|37
|62
|7. Villarreal
|37
|56
|8. Athletic Bilbao
|37
|55
|9. Osasuna
|37
|47
|10. Celta Vigo
|37
|46
|11. Valencia
|37
|45
|12. Rayo Vallecano
|37
|42
|13. Espanyol
|37
|41
|14. Getafe
|37
|39
|15. Elche
|37
|39
|16. Granada
|37
|37
|17. Mallorca
|37
|36
|18. Cadiz
|37
|36
|19. Levante
|37
|32
|20. Deportivo Alaves
|37
|31