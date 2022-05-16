Gelecek Partililer, hemşireleri unutmadı

Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, Kadın Kolları İl Başkanı Selma Bayrakdar, Osmancık Kadın Kolları İlçe Başkanı Şehri İnal, İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Melek Karameşe ve İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi Mehtap Güneş’in hazır bulunduğu ziyaretlerde hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü kutlayan parti yöneticileri, hemşirelik mesleğinin kutsallığına değindiler.

Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, hemşirelerin insan onuruna yakışır hayat sürecek maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, ayrıca iş yüklerinin azalması için acilen hemşire atamalarının yapılması gerektiğini söyledi.

Yaşamımızın en kıymetli hazinesinin sağlık olduğunu ifade eden Coşgunsu, “Sağlık hizmetlerinin en önemli unsurlarından biri de şüphesiz ki hemşirelerdir. Sağlık adına bin bir emek ve gayretle görevleri başında olan tüm hemşirelerimizi ve sağlık çalışanlarımızı minnet, kaybettiklerimizi ise saygı ve rahmetle anıyorum.

Ülkemizin her köşesinde ‘önce insan” diyerek, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, gayret ve sevgi ile mesleğini icra eden değerli hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü`nü kutluyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

