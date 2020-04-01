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Geleceğin yıldızlarına unutulmaz yaşam deneyimleri kazandırılıyor

Sağlıklı ve nitelikli çocuk ve gençlerin yetişmesi için 30 yıldır okul dışı eğitim kampları düzenleyen Geleceğin Yıldızları’nın 2020 yaz programı hazır. Uludağ ve Alaçatı’da düzenlenen organizasyonlarla yeni nesil için unutulmaz bir yaşam deneyimi sunan Geleceğin Yıldızları ile çocuklar, bir yandan eğlenip, fiziksel güçlerini kazanırken, diğer yandan deneyime dayalı öğrenmeyi keşfedecekler.

Geleceğin yıldızlarına unutulmaz yaşam deneyimleri kazandırılıyor

Sağlıklı ve nitelikli çocuk ve gençlerin yetişmesi için 30 yıldır okul dışı eğitim kampları düzenleyen Geleceğin Yıldızları’nın 2020 yaz programı hazır. Uludağ ve Alaçatı’da düzenlenen organizasyonlarla yeni nesil için unutulmaz bir yaşam deneyimi sunan Geleceğin Yıldızları ile çocuklar, bir yandan eğlenip, fiziksel güçlerini kazanırken, diğer yandan deneyime dayalı öğrenmeyi keşfedecekler.

01 Nisan 2020 Çarşamba 20:40
Geleceğin yıldızlarına unutulmaz yaşam deneyimleri kazandırılıyor

Geleceğin Yıldızları’na katılan çocuklar ve gençlere, farklı alanlarda uzman, deneyimli eğitmenler ve üniversite öğrencilerinden oluşan dinamik ve geniş bir kadro koçluk yapıyor.

Geleceğin Yıldızları’nın 2020 programında 6 yaş ila 17 yaş arasında değişen çocuk ve gençlere yönelik, birbirinden renkli ve çeşitli kamplar bulunuyor. Doğa ve macera, İngilizce, basketbol, sörf, film ve fiziksel gelişim gibi sanattan spora çok farklı alanlarda gerçekleşen programlarla kampçılar, özgüvenlerini geliştirme, liderlik yetenekleri kazanma, doğayı ve sporu keşfetme, farklı yöntemlerle yabancı dillerini geliştirme fırsatını yakalıyor.

Geleceğin Yıldızları Kurucusu ve aynı zamanda Dünya Kampları Birliği (ICF) Başkanı Fahrettin Gözet, günümüzde çocukların doğal yaşamın ne olduğunu deneyimlemeden büyüdüklerine dikkat çekerek, “Kamplarda uygulanan model ne olursa olsun amaç daima sağlıklı ve nitelikli bir nesil yetiştirmek. Biz de gelecek nesillerimize en sağlıklı ve güvenli ortamı sunma konusunda önemli bir deneyime sahibiz” dedi.

(Haber Merkezi)

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