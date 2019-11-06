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Geleceğin bilim dünyası yarıştı

Mersin’de gerçekleştirilen FRC Mersin Off Season 2019 Liseler Arası Robotik Turnuvası, genç beyinlerin heyecanlı çekişmelerinin ardından renkli görüntülerle sona erdi.

Geleceğin bilim dünyası yarıştı

Mersin’de gerçekleştirilen FRC Mersin Off Season 2019 Liseler Arası Robotik Turnuvası, genç beyinlerin heyecanlı çekişmelerinin ardından renkli görüntülerle sona erdi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 22:00
Geleceğin bilim dünyası yarıştı

Turnuvaya Çorum’dan TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin birlikte hazırladığı Hitit Angels isimli robotla katıldı.

Çorum’un yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Antalya, Hatay, Düzce, İzmir ve Mersin’den 550 öğrenciden oluşan 42 takımın mücadele ettiği yarışmaya TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alan Şefi H. Recep Seyis ve 7 öğrenci, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojisi Alanı Öğretmeni Engin Uzun ve Tülay Oktay rehberliğinde 7 öğrenci katıldı.

Takım koordinatörü Engin Uçur, “Endüstri 4.0 tabanlı bu yarışmada robotlarla kargo taşımacılığı hedeflenmektedir. Wi-fi ile kumanda ederek 3’erli robotlar takım olarak belirlenen sürede basket topu taşıyoruz. Ayrıca iki kademe yüksekliğe çıkma ve kapakları yerine takma görevleri icra ediliyor. İlimizi bu yarışmada temsil etmekten gurur duyuyoruz” dedi.

Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ana sponsorluğunda, Technokids Mersin ve JR Roboticsiş birliğinde Servet Tazegül Spor Salonunda gerçekleştirilen FRC Mersin Off Season 2019 Liseler Arası Robotik Turnuvasında dereceye giren takımlar, kapanış töreninde ödüllerini aldı.

Turnuvanın kapanış törenine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve protokol üyeleri katıldı.

(Haber Merkezi)

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